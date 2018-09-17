Между Китаем и Швецией разразился скандал из-за обращения с китайскими туристами

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Между Китаем и Швецией разразился дипломатический скандал из-за инцидента с китайскими туристами в одной из гостиниц Стокгольма, пишет в понедельник газета The Guardian.

По данным издания, семья Зен - двое родителей и их сын - приехали в стокгольмский хостел 2 сентября около полуночи, за несколько часов до забронированного ими времени заезда. Сотрудники гостиницы разрешили Зенам подождать в здании, но затем попросили покинуть его и вызвали полицейских, которые, по утверждениям китайской стороны, выволокли туристов на улицу.

Младший Зен в беседе с Global Times заявил, что беспокоился о своих пожилых родителях, поэтому попросил сотрудников гостиницы о помощи. В свою очередь, менеджер гостиницы сообщил шведской газете Aftonbladet, что полицию в хостел вызвали, когда гости начали озвучивать угрозы в адрес сотрудников.

Китай требует от Швеции извинений перед семьей Зен. Посольство Китая в Швеции в субботу заявило, что МИД Китая обратился во внешнеполитическое ведомство Швеции и заявил, что действия полиции серьезно угрожали жизни китайских граждан и были совершены в нарушение прав человека.

Как отмечает The Guardian, инцидент произошел на фоне напряженности в отношениях между двумя странами из-за поездки в Швецию Далай-ламы, которого в Китае не признают, так как страна считает Тибет частью своей территории. В Швеции же озабочены тем, что в Китае под арестом остается Майкл Гуй - гражданин Швеции китайского происхождения.

Между тем события в Стокгольме спровоцировали дискуссии в соцсетях о поведении китайских туристов, отмечает газета.