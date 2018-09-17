В мире

Между Китаем и Швецией разразился скандал из-за обращения с китайскими туристами

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Между Китаем и Швецией разразился дипломатический скандал из-за инцидента с китайскими туристами в одной из гостиниц Стокгольма, пишет в понедельник газета The Guardian.

По данным издания, семья Зен - двое родителей и их сын - приехали в стокгольмский хостел 2 сентября около полуночи, за несколько часов до забронированного ими времени заезда. Сотрудники гостиницы разрешили Зенам подождать в здании, но затем попросили покинуть его и вызвали полицейских, которые, по утверждениям китайской стороны, выволокли туристов на улицу.

Младший Зен в беседе с Global Times заявил, что беспокоился о своих пожилых родителях, поэтому попросил сотрудников гостиницы о помощи. В свою очередь, менеджер гостиницы сообщил шведской газете Aftonbladet, что полицию в хостел вызвали, когда гости начали озвучивать угрозы в адрес сотрудников.

Китай требует от Швеции извинений перед семьей Зен. Посольство Китая в Швеции в субботу заявило, что МИД Китая обратился во внешнеполитическое ведомство Швеции и заявил, что действия полиции серьезно угрожали жизни китайских граждан и были совершены в нарушение прав человека.

Как отмечает The Guardian, инцидент произошел на фоне напряженности в отношениях между двумя странами из-за поездки в Швецию Далай-ламы, которого в Китае не признают, так как страна считает Тибет частью своей территории. В Швеции же озабочены тем, что в Китае под арестом остается Майкл Гуй - гражданин Швеции китайского происхождения.

Между тем события в Стокгольме спровоцировали дискуссии в соцсетях о поведении китайских туристов, отмечает газета.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Китай, Швеция
В мире
СМИ сообщили о подготовке контратаки Китая в торговой войне с СШАСМИ сообщили о подготовке контратаки Китая в торговой войне с США
Один из возможных шагов со стороны Китая - отказ от торговых переговоров с ВашингтономПодробнее
 Полиция заявила, что недомогание посетителей ресторана в Солсбери не связано с "Новичком"Полиция заявила, что недомогание посетителей ресторана в Солсбери не связано с "Новичком"
Тем не менее, пока не ясно, было ли совершено преступление; место инцидента по-прежнему оцепленоПодробнее
 Британская полиция оцепила ресторан в СолсбериБританская полиция оцепила ресторан в Солсбери
Мужчине и женщине стало плохо после посещения заведения, расположенного в 300 метрах от ресторана, где обедал Сергей Скрипаль с дочерьюПодробнее
 Число жертв тайфуна "Мангхут" на Филиппинах превысило 60 человекЧисло жертв тайфуна "Мангхут" на Филиппинах превысило 60 человек
Более 40 человек числятся пропавшими без вестиПодробнее
Британские СМИ узнали о розыске еще двух человек в связи с отравлением СкрипалейБританские СМИ узнали о розыске еще двух человек в связи с отравлением Скрипалей
По данным источника журналистов, один из подозреваемых - сотрудник посольства, а второй - врачПодробнее
 Британские санкции по "делу Скрипалей" придется отложить до окончания BrexitБританские санкции по "делу Скрипалей" придется отложить до окончания Brexit
Такую позицию озвучило МВД Великобритании, чем вызвало большое недовольство депутатов-консерваторовПодробнее
 В Лондоне сочли интервью Петрова и Боширова наказанием за проваленную операциюВ Лондоне сочли интервью Петрова и Боширова наказанием за проваленную операцию
В интервью россияне заявляли, что не имеют отношения к ГРУ и ездили в Солсбери посмотреть на знаменитый соборПодробнее
 Минобороны РФ сообщило о подготовке провокации боевиками в ИдлибеМинобороны РФ сообщило о подготовке провокации боевиками в Идлибе
Боевики завезли емкости с хлором для химической атакиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 сентября6 фото
14 сентября
Фотохроника 14 сентября
Лучшие фото недели10 фото
14 сентября
Лучшие фото недели
Учения "Восток-2018"10 фото
13 сентября
Учения "Восток-2018"
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВыборы в Приморье: рывок назадВ РоссииПутин лишил автоинспекторов права снимать с машин номераВ миреПолиция заявила, что недомогание посетителей ресторана в Солсбери не связано с "Новичком"В миреСМИ сообщили о подготовке контратаки Китая в торговой войне с СШАВ миреБританские СМИ узнали о розыске еще двух человек в связи с отравлением СкрипалейМосква"Фантастическое" тепло вернется в Москву через несколько дней

Избирком Приморья подведет итоги выборов губернатора до 22 сентября

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов понедельника

В Эдинбургском зоопарке запретили светоотражатели из-за брачного сезона панд

Турист сорвался со склона Эльбруса на высоте 5100 метров

Акции "РусАла" выросли на 8% на сообщениях Минфина США

В целом рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,03-0,3% Подробнее

Минэкономразвития получил функции регулирования туризма

Путин лишил автоинспекторов права снимать с машин номера

Путин лишил автоинспекторов права снимать с машин номераПраво запрещать эксплуатацию автомобиля за сотрудниками ГИБДД сохранится Подробнее

Число погибших от урагана "Флоренс" в США достигло 18 человек

Минфин США разъяснил порядок работы "РусАла" до 23 октября

Между Китаем и Швецией разразился скандал из-за обращения с китайскими туристами

Выборы в Приморье: рывок назад

Выборы в Приморье: рывок назадКандидат в губернаторы от КПРФ внезапно проиграл сопернику от "Единой России" буквально на финише Подробнее

Глава Пентагона обвинил Москву в попытке помешать референдуму по названию Македонии

Россельхознадзор запретил Озерецкому молочному комбинату экспорт в ЕАЭС

ЦБ РФ отозвал лицензию у Аксонбанка

ЦИК не будет подводить итоги выборов губернатора в Приморье до рассмотрения жалоб

ЦИК не будет подводить итоги выборов губернатора в Приморье до рассмотрения жалобПо итогам обработки 99,16% протоколов Тарасенко набирает 49,55% голосов, Ищенко - 48,06% Подробнее

Сразу два циклона испортят погоду по Камчатке во вторник

Популярность "Единой России" оказалась почти втрое выше, чем у ЛДПР и КПРФ

Машинисты в московском метро стали приветствовать пассажиров, как пилоты самолетов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');