В Эдинбургском зоопарке запретили светоотражатели из-за брачного сезона панд

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Персоналу Эдинбургского зоопарка запретили носить жилеты со светоотражающими элементами, так как они могут препятствовать размножению больших панд, сообщает газета The Independent.

"Животные могут быть чувствительны к шуму, вибрациям и чему-то визуально необычному, например светоотражательным жилетам", - заявил представитель Королевского зоологического общества Шотландии, которое управляет Эдингбургским зоопарком.

В апреле 2018 года зоопарк выступил против реновации находящегося неподалеку здания, так как строительные работы могут негативно сказаться на здоровье больших панд, имеющих чувствительный к высоким частотам слух.

Большие панды Тянь-Тянь и Ян Гуан были привезены в Эдинбургский зоопарк из Китая в 2011 году на 10 лет. За это время в зоопарке рассчитывают получить потомство от единственных в Великобритании представителей редкого вида. В мае 2017 года панде провели процедуру искусственного оплодотворения, но беременность не подтвердилась.