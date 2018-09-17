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ОАЭ пригласили обеспеченных иностранных пенсионеров для стимулирования экономики

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) разрешили иностранцам получать визы на пребывание в стране в течение более длительного срока после выхода на пенсию. Об этом объявил вице-президент и премьер-министр ОАЭ, эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум.

Таким образом ОАЭ рассчитывают поддержать экономический рост.

Иностранцы старше 55 лет смогут получить визы сроком на пять лет при выполнении ряда условий, сообщает Khaleej Times. Потенциальный резидент должен инвестировать в недвижимость в ОАЭ не менее 2 млн дирхамов ($545 тыс.), владеть сбережениями в размере не менее 1 млн дирхамов или получать ежемесячный доход не менее 20 тыс. дирхамов.

По истечении первых пяти лет визу можно будет продлить.

Иностранцы из самых разных стран составляют до 80% от числа проживающих в ОАЭ, десятилетиями они вносили вклад в развитие экономики. Однако они могли оставаться в стране, лишь пока работают. При этом предполагалось, что иностранцы должны выйти на пенсию не позднее 60 лет, а при наличии особого разрешения властей можно было проработать до 65 лет.

"Решение станет благом для многих из тех, кто прожил в этой стране десятилетия, поможет им в долгосрочном планировании с точки зрения инвестиций, а также выхода на пенсию", - считает Винай Варма из Royal Orchid Group.

"Я живу здесь последние 17 лет. Мы принадлежим этой стране, и новое решение позволит сохранить единство многих семей", - отметил топ-менеджер LuLu Group Ваджеб аль-Хури.

Ожидается, что новые правила поддержат рынок недвижимости Дубая. В феврале рейтинговое агентство S&P Global Ratings предупреждало, что цены на жилье в этом эмирате могут упасть на 10-15% за два года из-за больших объемов нового строительства, геополитических рисков и введения НДС с 2019 года.

В июне правительство ОАЭ объявило о планах смягчить ограничения на долю участия иностранцев в компаниях и аннулировать целый ряд комиссий и сборов, которые предприятиям частного сектора приходилось платить при найме иностранных работников.

Кроме того, в последние месяцы смягчаются условия получения визы в ОАЭ для студентов, туристов и тех, кто ищет работу.

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Теги: ОАЭ
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