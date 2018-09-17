Wikileaks опровергла сообщения о попытке Ассанжа получить российскую визу

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Организация Wikileaks отвергла предположения СМИ о том, что ее основатель Джулиан Ассанж в 2010 году пытался получить российскую визу.

Ранее Агентство Associated Press сообщило, что получило в свое распоряжение письмо, из которого следует, что Ассанж в 2010 году пытался получить визу в РФ.

"Я, Джулиан Ассанж, передаю полноценные полномочия своему другу, Исраэлю Шамиру, для передачи и для возвращения моего паспорта после получения (российской - ИФ) визы", - цитирует AP письмо.

В заявлении Wikileaks в твиттере говорится, что Ассанж ни в 2010 году, ни когда-либо еще не обращался за российской визой и не давал поручения составить такое письмо.

"Материал написан на основании слов лжеца и информатора ФБР Сигурдура Тордарсона, который был приговорен к тюремному заключению за подлог документов, мошенничество и педофилию", - говорится в заявлении Wikileaks.

AP обратилось за комментарием к Шамиру, который заявил, что у него проблемы с памятью и он не помнит, доставлял ли он письмо от Ассанжа и получал ли от его имени визу.

Между тем агентство отмечает, что в его распоряжение попали не только письмо, но и ряд секретных переписок и других файлов WikiLeaks от ноября 2010 года.

В 2012 году Ассандж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне. Он не может покинуть его территорию, поскольку будет сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд. Выдачи Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.

Летом 2018 года президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель Wikileaksдолжен покинуть эквадорское посольство в Великобритании, не назвав при этом конкретных сроков.