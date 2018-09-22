Ким Чен Мир

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Вечерний Пхеньян встретил нарядно. Десятки людей, размахивающих флажками и искусственными цветами, женщины в национальных платьях, военный оркестр, красные ковровые дорожки, приветствия, рукопожатия. Так в Северной Корее принимали делегацию российских сенаторов во главе с Валентиной Матвиенко. Повод-то для визита серьезный – торжества по случаю 70-летия образования КНДР.

Северную Корею называют одной из самых закрытых стран мира, шанс побывать там выпадает далеко не каждому. И вот мне, как журналисту, освещающему визит Матвиенко, такая возможность представилась.

Перед тем как отправиться в эту загадочную страну, корреспонденты, сопровождавшие делегацию, собирали сведения о КНДР из разных источников - от бывавших там коллег, из очерков иностранцев в интернете, южнокорейских СМИ, Википедии и фоторепортажей. "Они голодают", "там ужасные сладости и жвачки", "там почти ничего нельзя фотографировать", "там нет небоскребов", "если будете фотографировать местного, он от вас убежит", "там нет мобильного интернета" - много подобной информации я изучила перед поездкой.

Девять часов полета из утра в ночь. Первое впечатление по пути из аэропорта - огромное количество звезд в небе над Пхеньяном. Сначала удивленно любуешься, потом понимаешь причину – столица КНДР ночью очень слабо освещена. По дороге из аэропорта в город нет фонарей. Электричество здесь могут отключать до десяти раз в день. Но во тьме сразу бросаются в глаза монументы с подсветкой. На них изображены национальные герои, предшественники нынешнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ына – основатель страны Ким Ир Сен и его сын, именуемый Великим руководителем КНДР, Ким Чен Ир. Кстати, особое почитание двух вождей выражается также и в том, что все взрослые жители Пхеньяна носят на одежде красные значки с их изображениями.

"Ким Чен Ын – величайший из великих людей. Он точно такой же, как Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, по шкалам идеологии, руководства и нравственности", - такое описание есть в предисловии к "Рассказам о Ким Чен Ыне", которые продавались в книжном магазине при отеле, где нас поселили. Впрочем, монументы с изображением нынешнего лидера Северной Кореи на улицах Пхеньяна мне не встречались.

По приезде сразу приобрели местные сим-карты. С выходом в интернет. 200 долларов за саму симку и 50 мегабайт трафика на ней. Подключение – и телефон закудахтал всеми живущими в нем мессенджерами. Правда, такие сим-карты подавляющему большинству населения здесь недоступны.

В перерыве между официальными мероприятиями у нас была возможность немного прогуляться по городу. Как известно, иностранцы в КНДР перемещаются строго в сопровождении. Так было и с нами. Объясняют это тем, что в чужой стране и незнакомом городе турист может заблудиться.

Кстати, фотографировать разрешалось практически везде, где мы были все три дня, за исключением колонны военных до начала торжественного парада. Люди на камеру реагируют совершенно спокойно - не отворачиваются, многие улыбаются, а если им помахать рукой, приветливо машут в ответ. Попыток побега от объектива иностранца замечено не было.

При виде спешащих по делам и прогуливающихся пхеньянцев поначалу меня не покидала мысль: а что если я, как в известном фильме, нахожусь в эдаком шоу Трумана, где все прохожие - статисты, исполняющие роли, а мир вокруг - огромная съемочная площадка, и только ты один не знаешь, что являешься героем грандиозной мистификации. Оказалось, точно такие же мысли приходили в голову коллегам, уже посещавшим КНДР несколько лет назад. Это во многом объясняется катастрофическим недостатком объективной информации о стране и при этом избытком слухов и домыслов, вырастающих в целую мифологию.

"КНДР раскрывает яркие картины могучего социалистического государства, о котором до сих пор мечтали люди мира", - повествуют читателю "Рассказы о Ким Чен Ыне".

Да, здесь действительно полностью бесплатные медицина и образование, жилье населению выделяет государство, действуют различные социальные льготы. Однако горячего отопления практически нет. Даже в Пхеньяне. Говорят, что оно появилось в новостройках, но подавляющее большинство корейцев пока еще топит дома дровами, а моется в банях.

Личных автомобилей большинство жителей северокорейской столицы не имеет, ими владеют лишь немногие - состоятельные или влиятельные люди. Правда, очень активно пхеньянцы используют велосипеды, для которых на тротуарах выделены специальные дорожки. Отсюда и отсутствие пробок в городе (о чем москвичи, конечно, могли бы только мечтать), на дорогах - автобусы, троллейбусы, трамваи и такси.

Мои собеседники, посещавшие Пхеньян более 10 лет назад и побывавшие здесь в этом году, отмечают разительные перемены в облике столицы КНДР. Так, на месте старых малоэтажек выросли новые кварталы, современные небоскребы, город стал более благоустроенным. Не скрывала своего удивления от увиденного и Валентина Матвиенко, которая уже посещала Пхеньян в 2005 году.

На улицах много ларьков с выпечкой. В витринах магазинов, которые нам попадались, - овощи, фрукты, колбасные изделия, даже промелькнул "аналог икры красной зернистой". В отеле кормили вкусно. Сладости, пиво и сигареты, приобретенные в гостиничных магазинах, оказались довольно качественными (ведь здесь все строго с ГОСТами). Жвачки - апельсиновые, кофейные, банановые – вовсе не ужасные, а, скорее, вызывающие ностальгию. Иностранцы могут расплачиваться долларами, евро и юанями - местную валюту нам иметь запрещено.

Не могу судить о всей стране, но пхеньянцы совсем не похожи на голодающих и изможденных. Это в большинстве своем крепкие, энергичные и трудолюбивые люди. В шесть утра на улице начинает играть музыка – своего рода будильник для жителей столицы. Впрочем, уже в это время их можно встретить, например, на набережной реки занимающимися спортом. Кто-то вышел на пробежку, кто-то выполняет дыхательные упражнения, группы женщин заняты аэробикой под музыку, а мужчины не отстают – делают зарядку, растяжку, приседания, ездят на велосипеде. Встречаются и любители бадминтона. Там же, на набережной, видны зигзаги рыбацких удочек.

Дефицит информации о Северной Корее порождает стереотипы, многие из которых порой имеют мало общего с реальностью (как наши уже потрепанные медведи с балалайками). Большая открытость, пожалуй, помогла бы этой стране смягчить отношение к ней в мире и избежать излишней демонизации. Особенно это важно на фоне начавшегося диалога КНДР с Южной Кореей и США.

По всей видимости, это понимают и в руководстве страны. Тот факт, что празднование 70-летия образования КНДР в Пхеньяне освещали около 140 иностранных журналистов, может говорить о желании страны приоткрыть занавес.

Так, на торжественном параде присутствовали репортеры из России, США, Тайланда, Франции и других государств. На трибунах среди гостей был замечен и французский актер, а ныне россиянин Жерар Депардье, одетый в белую рубаху и соломенную шляпу.

Мировые СМИ обратили внимание на то, что в этот раз на параде демонстрировались оборонительная техника, артиллерийские установки и танки, а устрашающих межконтинентальных баллистических ракет публика не увидела. Валентина Матвиенко после встречи тет-а-тет с Ким Чен Ыном также отметила миролюбивый настрой КНДР и уход от воинствующей риторики.

"Он хочет мира и делает для этого все возможное и невозможное", - сказала сенатор.

Парад стоит отдельного упоминания. Помимо военных в праздничных мундирах (как мужчин, так и женщин) гостей приветствовали разноцветные колонны тысяч людей в одеждах врачей, рабочих, спортсменов, пионеров, барабанщики, знаменосцы, женщины в ярких национальных платьях. Текли реки цветов и флагов. Марширующие демонстрировали даже не радость, а буквально счастье на лицах, многие, казалось, восторженно плакали, оглядываясь в сторону центральной ложи с огромными изображениями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, откуда за парадом наблюдал нынешний лидер страны Ким Чен Ын. В финале высокие статуи двух вождей проехали мимо гостей на специальной передвижной платформе, указывая путь вперед.



Но торжества закончились. Дым от фейерверков рассеялся, воздушные шарики взмыли в небо. А вслед за ними улетели и гости. Улетели с ощущением недосказанности, с пониманием, что, конечно, видели фасадный, "приукрашенный" Пхеньян. И пожалуй, так и не узнали всей правды об этом городе, а тем более о стране. Улетели немножко труманами.

Так, наверное, иностранцы увидели Москву в дни ЧМ по футболу. Но ведь тогда и нам, и гостям понравилось это ощущение всеобщего единения, дружбы и братства? Мы ведь уже не казались друг другу такими страшными?

Мы ведь все хотим мира, правда?