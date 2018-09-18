В мире

Первым космическим туристом SpaceX станет японский миллиардер

Полет к Луне запланирован на 2023 год

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Японский миллиардер, коллекционер искусства Юсаку Маэдзава (Yusaku Maezawa) стал первым космическим туристом, которого SpaceX отправит в полет вокруг Луны, сообщается в твиттере космической компании.

Полет назначен на 2023 год. Корабль с туристом полетит в космос на тяжелой ракете BFR (Big Falcon Rocket). Она состоит из двух частей: первая выведет корабль на орбиту, вторая полетит вокруг Луны. Во время экспедиции, которая продлится неделю, ракета приблизится к Луне на расстояние 125 миль (201 километр), после чего вернется на Землю.

Кроме Маэдзавы, в полете будут участвовать восемь деятелей искусства, говорится на сайте арт-проекта dearMoon. Японский миллиардер широко известен на родине как коллекционер произведений искусства, поэтому, по словам Wall Street Journal, пригласил художников, чтобы вдохновить их на создание новых полотен.

Состояние Маэдзавы, основателя интернет-магазина Zozotown, оценивается Forbes в 3 млрд долл. По словам Илона Маска, SpaceX и Маэдзава договорились не раскрывать стоимость космического путешествия.

Как сообщалось ранее, два человека купили у SpaceX путевки космических туристов. Глава компании Илон Маск сказал, что надеется провести первые испытания BFR в 2019 году.

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Теги: SpaceX, Юсаку Маэдзава

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