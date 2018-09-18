Первым космическим туристом SpaceX станет японский миллиардер

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Японский миллиардер, коллекционер искусства Юсаку Маэдзава (Yusaku Maezawa) стал первым космическим туристом, которого SpaceX отправит в полет вокруг Луны, сообщается в твиттере космической компании.

Полет назначен на 2023 год. Корабль с туристом полетит в космос на тяжелой ракете BFR (Big Falcon Rocket). Она состоит из двух частей: первая выведет корабль на орбиту, вторая полетит вокруг Луны. Во время экспедиции, которая продлится неделю, ракета приблизится к Луне на расстояние 125 миль (201 километр), после чего вернется на Землю.

Lasting about a week, the journey will come as close as 125 miles to the Moon"s surface before completing lunar transit and returning back to Earth. pic.twitter.com/1P4HSHxaNU — SpaceX (@SpaceX) September 18, 2018

Кроме Маэдзавы, в полете будут участвовать восемь деятелей искусства, говорится на сайте арт-проекта dearMoon. Японский миллиардер широко известен на родине как коллекционер произведений искусства, поэтому, по словам Wall Street Journal, пригласил художников, чтобы вдохновить их на создание новых полотен.

Состояние Маэдзавы, основателя интернет-магазина Zozotown, оценивается Forbes в 3 млрд долл. По словам Илона Маска, SpaceX и Маэдзава договорились не раскрывать стоимость космического путешествия.

Как сообщалось ранее, два человека купили у SpaceX путевки космических туристов. Глава компании Илон Маск сказал, что надеется провести первые испытания BFR в 2019 году.