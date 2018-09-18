Walmart отзовет товары с советской символикой после критики в странах Балтии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Американская торговая сеть Walmart пообещала изъять из торговли одежду с советской символикой, отреагировав на критику из Литвы и других стран Балтии.

"Посол Литвы в США получил ответ руководства Walmart на направленное ему письмо, в котором содержится обещание изъять из торговли в ближайшее время товары с советской символикой", - сказала во вторник агентству BNS пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.

Посол Литвы и политики трех балтийских стран недавно обратились к Walmart с призывом изъять из торговли майки и другую одежду с серпом и молотом, а также с надписью "CCCР".

Они утверждали, что советские символы "оскорбляют жертв убийств, ссылок и пыток".