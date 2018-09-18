Volkswagen представил модульную платформу для массового производства электромобилей

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Volkswagen представил новую технологическую платформу, которую планирует использовать для массового производства электромобилей.

Мировая премьера модульной платформы электрического привода (MEB) состоялась в Дрездене в понедельник.

Новейшая технологическая платформа станет базой для "универсального электромобиля", что позволит Volkswagen выпускать современные и доступные по цене модели, говорится в пресс-релизе автопроизводителя.

Лишь на первом этапе кампании по переходу к электрической мобильности "Electric for all" на базе платформы MEB будет выпущено порядка 10 млн автомобилей под разными марками автоконцерна, отмечают в Volkswagen.

Производство Volkswagen I.D. - первого автомобиля на базе МЕВ - начнется на заводе в Цвиккау в конце 2019 года.

К 2020 Volkswagen планирует ежегодно реализовывать в Германии порядка 150 тыс. электромобилей, в том числе 100 тыс. моделей семейства I.D.

К концу 2022 года марки автоконцерна представят по всему миру 27 различных моделей на базе MEB, говорится в пресс-релизе.

В Volkswagen считают, что технология MEB позволит достичь ранее невозможного соотношения цены и качества электромобиля, а также "является потенциальным инструментом превращения автомобиля на электрической тяге из нишевого продукта в массовый".

"Платформа MEB - один из самых важных проектов в истории марки, представляющий собой технологическую веху, сопоставимую с переходом от Beetle к Golf", - заявил член правления Volkswagen, ответственный за электрическую мобильность, Томас Ульбрих.

Volkswagen, который также стремится к лидерству в области развития зарядной инфраструктуры, представил в Дрездене прототип зарядной станции Volks-Wallbox, системы зарядки автомобиля семейства I.D. для использования в домашних условиях.

Производитель автомобилей класса "люкс" Audi, входящий в концерн Volkswagen, показал на мероприятии в Сан-Франциско в понедельник свой первый серийный электромобиль-внедорожник E-Tron. На европейских рынках он появится уже в этом году, в США - весной 2019 года.

Audi также сообщила во вторник о намерении разработать для американского рынка совместно с Amazon.com Inc. зарядное оборудование для использования в домашних условиях для автомобилей E-Tron.

Акции Volkswagen по итогам торгов во Франкфурте во вторник выросли в цене на 2,2%, Audi - на 0,8%.