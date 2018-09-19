США сертифицировали Ту-214 для полетов по договору об открытом небе

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты Америки решили сертифицировать российский самолет Ту-214ОН для наблюдательных полетов в рамках договора об открытом небе. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на военно-дипломатический источник.

"США сертифицировали Ту-214 в рамках Договора об открытом небе", - пишет издание.

"О своем решении американская сторона сообщила Консультативной комиссии Договора по открытому небу в среду", - приводит газета слова своего источника.

На прошлой неделе начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что представитель США заблокировал освидетельствование нового российского самолета Ту-214 ОН для выполнения наблюдательных полетов по Договору об открытом небе.

"В рамках реализации Договора по открытому небу в период со 2 по 11 сентября 2018 года РФ провела мероприятие по международному освидетельствованию нового типа российского самолета наблюдения Ту-214 ОН с цифровой камерой отечественного производства OSDCAM4060", - приводит слова Рыжкова газета "Красная звезда".

При этом он отметил, что представители 22 из 23 стран подписали протокол приёмки самолёта. "Однако руководитель американской делегации, в нарушение требований Договора по открытому небу, без объяснения и указания каких либо причин отказался подписывать заключительный документ, сославшись на прямые указания из Вашингтона", - сказал Рыжков.

Он призвал США разъяснить причины отказа и сообщил, что в освидетельствовании принимали участие 72 эксперта из 23 государств-участников Договора, которые подтвердили полное соответствие самолета наблюдения Ту-214 ОН требованиям и ограничениям Договора.

В течение десяти дней для иностранных специалистов на авиабазе Кубинка были проведены наземные показы самолета наблюдения и размещенного на нем оборудования, встречи с конструкторами самолета и разработчиками аппаратуры наблюдения.

Тестовые полеты были выполнены на аэродроме Таганрог 6 и 7 сентября. "Обработка полученных цифровых изображений была выполнена в лаборатории аэродрома Кубинка и позволила иностранным экспертам убедиться, что четыре конфигурации высот применения цифровой камеры OSDCAM4060 отвечают требованиям Договора по разрешающей способности на местности", - сказал Рыжков.

"По результатам испытаний руководители делегаций из 22 стран подписали итоговый протокол, разрешающий наблюдательные полеты этого самолета над территориями государств-участников Договора", - сказал он.

Как сообщалось, в подписанном президентом США Дональдом Трампом военном бюджете на 2019 год содержится ряд ограничений, касающихся Договора по открытому небу.

Между тем в конце 2017 года Россия заявила, что с 1 января 2018 года, в ответ на действия США, прекращает действие ряда двусторонних договоренностей по Договору об открытом небе.