Польшу обязали выплатить 32 тыс. евро родственникам погибших в авиакатастрофе под Смоленском

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил в общей сложности 32 тысячи евро по делу "Сольская и Рыбицкая против Польши" в качестве компенсации за принудительную эксгумацию останков двух погибших при крушении самолета под Смоленском. Об этом говорится в судебном коммюнике, распространенном в четверг.

В соответствии с материалами дела, в 2016 году власти Польши приняли решение, что изучение останков погибших в авиакатастрофе под Смоленском 2010 года поможет установить причину крушения самолета, в том числе - проверить версию взрыва на борту.

Истцы Ева Сольская и Ева Рыбицкая возражали против эксгумации останков их супругов, Лешека Сольского и Аркадиуша Рыбицкого. Они заявили, что не предоставляли Польше согласия на подобные действия, а также не имели возможности впоследствии оспорить решение властей.

"Суд считает, что проведение эффективного расследования инцидента, который стал необычайно трагичным для всей страны, имеет большее значение, чем интересы отдельных лиц. Тем не менее,Польша не воспользовалась механизмом, посредством которого можно было бы решить конфликт между интересами государства и истцов", - отмечается в документе.

"Таким образом, Польша лишила истцов минимальной защиты их интересов, в том числе - защиты права на уважение частной и семейной жизни", - считают в ЕСПЧ.

ЕСПЧ пришел к выводу, что власти Польши нарушили в отношении Сольской и Рыбицкой статью 8 Европейской конвенции о защите прав человека (право на уважение частной и семейной жизни).

Польша обязана выплатить по 16 тыс. евро каждой из истцов в качестве компенсации морального ущерба.

Самолет Ту-154М, на котором летел президент Польши Лех Качиньский, разбился в районе Смоленска 10 апреля 2010 года. В результате авиакатастрофы погибли 8 членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе и Качиньский.

В 2018 году российские следователи пришли к заключению, что именно ошибка экипажа привела к крушению самолета. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что "все иные версии, в том числе высказанные польской стороной, были тщательно проверены. В частности, версия о взрыве проверялась в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла".