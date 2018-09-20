Послы Канады и Великобритании осудили запрет "русскоязычного продукта" на Львовщине

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Посол Канады на Украине Роман Ващук раскритиковал принятие Львовским областным советом решения о введении моратория на публичное использование "русскоязычного культурного продукта" на территории области.

"Принятый во Львовской области запрет в сформулированном виде недалекий, дискриминационный и просто глупый. И я говорю это как носитель языка украинского языка в диаспоре и последовательный защитник утверждения культурного продукта на этом языке, но также и разнообразия", - написал Ващук в своем микроблоге в твиттере.

The Lviv oblast ban as formulated is narrow-minded, discriminatory and #justplaindumb. And I say this as a diasporic native speaker of Ukrainian, and consistent advocate of affirmative action for cultural products in that language - but also #diversity https://t.co/ywDjnOSUeM — Roman Waschuk (@WaschukCanUA) September 19, 2018

Его поддержала посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

"Не могу не согласиться. Львовская область, ты можешь быть лучше, чем сейчас демонстрируешь... (И я говорю это, как фанат и изучающая как украинский, так и русский языки)", - написала она в своем микроблоге в твиттере.

I couldn"t agree more. C"mon Lviv oblast, you"re better than this... (And I say this as a fan/student of both the Ukrainian and Russian languages) #tolerance #diversity https://t.co/ltKULHMMeP — Judith Gough (@JudithGoughFCO) September 19, 2018

Как сообщала накануне газета "Коммерсантъ", решение "установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины" на заседании 18 сентября поддержали 57 депутатов облсовета из 84. Также депутаты рекомендовали органам местного самоуправления области принять аналогичные решения по введению на соответствующей территории моратория на публичное использование русскоязычного продукта в любых формах до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

В решении Львовского облсовета отмечается, что депутаты приняли его "во избежание эскалации напряженности в обществе и недопущения разжигания межнациональной розни; для защиты украинского информационного пространства от гибридных воздействий государства-агрессора и преодоления последствий длительной языковой русификации; принимая во внимание многочисленные обращения патриотических и ветеранских общественных организаций".