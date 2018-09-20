Несколько десятков пассажиров пострадали из-за декомпрессии на борту самолета в Индии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Около 30 пассажиров пострадали из-за декомпрессии на борту самолета авиакомпании Jet Airways на рейсе Мумбаи-Джайпур в Индии, лайнер развернулся и совершил экстренную посадку в аэропорту вылета, сообщает информационное агентство Хinhuanet.

"Самолет Boeing 737 авиакомпании Jet Airways следовал из Мумбаи в Джайпур со 166 пассажирами на борту и пятью членами экипажа. После взлета на воздушном судне перестал работать кондиционер, затем отключилась система давления и выпали кислородные маски. Около 30 человек пожаловались на головные боли, а также кровотечение из носа и ушей. В связи с этим экипаж принял решение вернуться в аэропорт Мумбаи", - пишет сайт.

По предварительной информации, причиной инцидента могла стать ошибка экипажа или технический сбой. По данным портала, пострадавшим была оказана экстренная медицинская помощь.

"Члены летного экипажа были отстранены от выполнения своих обязанностей, пассажиры вылетят в Джайпур другими рейсами", - цитирует агентство представителя авиакомпании Jet Airways.

Декомпрессия в самолете - падение давления воздуха на борту, в том числе из-за разгерметизации салона.