В мире

В американском штате Мэриленд произошла стрельба

Власти заявляют о трех погибших, сообщает AP

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Стрельба произошла в округе Харфорд американского штата Мэриленд, есть "многочисленные погибшие". Об этом сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

"Много человек убито в ходе стрельбы в округе Харфорд, Мэриленд", - сообщает агентство.

Власти заявляют о трех погибших.

По данным CNN стрельба произошла в распределительном центре аптечной сети Rite Aid. По данным телеканала, стрелком является женщина. Полиция нейтрализовала ее. CNN не приводит дальнейших подробностей.

СМИ сообщают, что стрельба произошла в районе офисных зданий вблизи города Абердин.

Представительство шерифа округа Харфорд ранее сообщало о большом числе пострадавших. Местных жителей призывают избегать в район, где началась стрельба.

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Теги: США, Мэриленд
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