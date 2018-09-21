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Украину обеспокоила ситуация с раздачей украинским гражданам венгерских паспортов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не оставит без внимания ситуацию с раздачей украинским гражданам паспортов других государств.

"Кажется, меня кое-кто в Украине и за рубежом плохо услышал. Проблемой на скандальном видео генконсульства (Венгрии - ИФ) в Берегово является не только раздача гражданства, а призыв скрыть это от Украины. Есть о чем говорить, и мы будем действовать", - написал он в твиттере в четверг.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о выдаче паспортов Венгрии гражданам Украины на территории консульства Венгрии в г.Берегово Закарпатской области, а также соответствующее видео с принятием присяги. После принятия присяги, в котором граждане называют Венгрию своей родиной и обязываются служить ей, сотрудники дипучреждения призывают их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

19 сентября Климкин заявил, что намерен в ходе встречи в США на Генассамблее ООН с главой венгерского внешнеполитического ведомства обсудить появившуюся информацию о выдаче паспортов Венгрии в г.Берегово Закарпатской области.

"В Нью-Йорке на ГА ООН буду встречаться с венгерским министром. Кроме всего прочего, если видео о выдаче украинцам в Берегово венгерских паспортов не фейк, думаю, ему придется отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапешт. И никак не украинским гражданам. Там удобнее", - сказал журналистам Климкин.

Министр уточнил, что готов показать это видео главе МИД Венгрии. "Скажу, что консулу нечего там делать, пусть выдает венгерские паспорта венгерским гражданам лучше в Будапеште", - подчеркнул украинский министр.

20 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружелюбными и рискованными идеи украинской стороны о высылке венгерского консула в г.Берегово Закарпатской области в связи с информацией о выдаче венгерских паспортов украинским гражданам. Он не исключил препятствование Будапештом европейской интеграции Украины в дальнейшем.

"После мер, которые являются дискриминационными для закарпатских венгров и различных попыток запугать их, серия нападений на нас теперь перешла на другой уровень... Такой шаг поставит отношения между двумя странами в другое измерение и не останется без ответа... Венгрия постоянно следит за развитием событий, и возможно, что в будущем также могут потребоваться дальнейшие меры по замедлению интеграции Украины", - заявил Сийярто журналистам в Будапеште.

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Теги: Украина, Венгрия
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