Комиссия по гражданским правам США отказалась сотрудничать с российским СПЧ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия по гражданским правам США отказалась сотрудничать с Советом по правам человека при президенте РФ, сообщается на сайте СПЧ.

"Комиссия США по гражданским правам не уполномочена работать с правительствами иностранных государств. Она не обладает юрисдикцией по проблемам гражданских прав за пределами страны и не является уполномоченным представительственным органом в сфере защиты прав человека", - говорится в ответе главы комиссии Кэтрин Ламон на письмо председателя СПЧ Михаила Федотова, опубликованном на сайте СПЧ.

Ламон отметила, что передала письмо главы СПЧ в службу рассмотрения жалоб.

"Хотелось бы отметить, что Комиссия не занимается обеспечением поддержки заявителям или лицам, относительно которых направлена жалоба. Кроме того, Комиссия не имеет правоприменительных полномочий", - отмечается в письме.

СПЧ 30 июля обратился к председателю Комиссии по гражданским правам США с инициативой налаживания регулярных контактов в интересах защиты прав человека.

В письме Федотова отмечалось, что комиссия по гражданским правам США выполняет функции, аналогичные СПЧ, в связи с чем сотрудничество двух органов "могло бы быть весьма плодотворным и принести ощутимую пользу гражданам обеих стран".

Глава СПЧ также призвал Ламон повлиять на ситуацию с условиями содержания задержанной в США россиянки Марии Бутиной.