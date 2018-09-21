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Лондон назвал "актом агрессии" полеты бомбардировщиков РФ вблизи Великобритании

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал "актом агрессии" совершенный в четверг полет двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 вблизи воздушного пространства страны, сообщила газета Daily Mail.

"Российские бомбардировщики, зондирующие воздушное пространство Великобритании, являются еще одним напоминанием об очень серьезном военном вызове, который представляет для нас сегодня Россия. Мы без колебаний будем постоянно защищать наше небо от актов агрессии. В очередной раз быстрая реакция наших Королевских ВВС продемонстрировала, насколько важны наши вооруженные силы для защиты Великобритании", - сказал британский министр обороны.

Как сообщило накануне Минобороны России, в четверг два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей.

"Авиационное сопровождение самолетов дальней авиации выполняли экипажи истребителей МиГ-31. Продолжительность полета составила более 14 часов. В ходе полета экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе", - говорится в сообщении.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании.

Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств, отметили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщалось, 15 сентября стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H, способный нести ядерное оружие, осуществил полет вблизи побережья Мурманской области, а также арктических архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

Американский стратегический бомбардировщик B-52H с бортовым номером 61-0015, вылетевший с передовой авиабазы Фэрфорд в Великобритании, вначале пролетел вблизи морских границ Мурманской области и у западного побережья Новой Земли, а затем вокруг архипелага Земля Франца-Иосифа, в том числе у острова Земля Александры, на котором расположена новейшая российская база ПВО "Арктический трилистник".

В ходе полета американский бомбардировщик не нарушал российских границ, находясь все время в воздушном пространстве над международными водами Северного Ледовитого океана.

Для обеспечения продолжительности полета после вылета с авиабазы в Англии он был дозаправлен в воздухе самолетом-заправщиком ВВС США KC-135.

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Теги: Великобритания, ВКС РФ, Ту-160
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