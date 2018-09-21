В Белоруссии решили создать грузовой электромобиль

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Грузовой электромобиль будет создан в Белоруссии, сообщил начальник НИЦ "Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин" Александр Белевич на пресс-конференции в Минске в пятницу.

"Мы плотно работаем с Минским автомобильным заводом. Готовится проект по созданию грузового электромобиля", - сказал Белевич. Он также подтвердил, что в конце текущего года будет представлен первый белорусский легковой электромобиль.

Кроме того, сообщил начальник НИЦ, в текущем году совместно с "Дормашэкспо" закончена разработка коммунальной машины, ее опытный образец в настоящее время проходит испытания. "Документация уже передана на завод. По окончании испытаний начнется ее производство", - проинформировал он.

"Плотно работаем также с БелАЗом и Белкоммунмашем. В том числе с ними разрабатывалась программа по развитию электротранспорта, которая на сегодня уже прошла внутренне согласование в Академии наук и передана на согласование в Совет министров", - добавил Белевич.

В целом, отметил он, создание электротранспорта является на сегодня ключевым направлением деятельности института. "Тут мы в первую очередь делаем упор на создание компонентной базы - электроприводы, накопители энергии, поскольку на базе покупных компонентов мы не сможем сделать локализацию, которая позволяет заявить о том, что это действительно белорусский продукт", - пояснил начальник НИЦ.