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В Финляндии начались обыски в компании, возможно связанной с Эстонией и РФ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - На финском архипелаге Турку (Turku) и в регионе Варсинай-Суоми (Varsinais-Suomi) проводится масштабная полицейская операция в связи с деятельностью компании, предположительно, связанной с Эстонией и Россией, сообщают местные СМИ.

По их данным, речь идет о фирме, которая годами скупала земельные участки вблизи стратегически важных объектов Финляндии.

Премьер-министр Юха Сипиля (Juha Sipila) страны сообщил в воскресенье радиостанции Yle Radio Suomi, что правительство проинформировано о ведущейся на архипелаге Турку полицейской операции.

В ходе операции полицейские проводят обыски в домах, а также проверяют офисы зарегистрированной в Финляндии компании, владельцы которой находятся в другой стране Евросоюза. Полиция не раскрывает, что это за фирма и где находятся ее владельцы. Всего проверено 17 объектов. Очевидцы рассказывают, что район проверок окружают патрульные катера и авиация, район закрыт для полетов.

Центральная криминальная полиция подозревает, что фирма занималась отмыванием денег в особо крупных масштабах, а также использовала для работы нелегалов. Что касается финансовых махинаций, речь идет о нескольких миллионах евро.

Полиция задержала трех подозреваемых, один из которых в воскресенье был освобожден.

Выходящая на шведском языке Svenska Yle Spotlight ранее в этом году сообщала о том, что компания, связанная с россиянами, имела проблемы с финскими властями, так как предоставляла услуги по размещению туристов в нарушение полученного от финских властей разрешения на строительство.

Оператор телеканала Yle, побывавший на месте проведения операции, сообщил, что полиция перекрыла дорогу, ведущую к дому, который принадлежит компании Airiston Helmi Oy.

По данным газеты Iltalehti, компания связана с Россией и работает на территории Эстонии.

Издание напомнило, что полиция безопасности Финляндии в 2016 году предостерегла о покупках россиянами недвижимости близ стратегически важных объектов.

Эстонская газета Postimees сообщила в воскресенье на своем сайте, что у компании Alfons Hakans Oy есть чрезвычайные полномочия для проведения дноуглубительных работ и, например, для строительства доков и посадочных площадок для вертолетов. Фирма также проявляет интерес к старым кораблям Сил обороны Финляндии, под прикрытием туристического проекта приобрела военный корабль, а владелец и руководитель фирмы Alfons Hakans Oy Йоаким Хаканс приобрел на аукционе Службы снабжения военно-морских сил Финляндии минный заградитель, который в итоге поступил в распоряжение Ariston Helmi.

Основанная уже в 1910 году в Финляндии компания Alfons Hakans вышла на эстонский рынок в 2004 году и, согласно данным на странице фирмы, на руководящих должностях предприятия в основном граждане Эстонии.

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Теги: Финляндия, Турку
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