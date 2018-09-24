Украина внесла Александра Дугина в список лиц, угрожающих нацбезопасности

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Министерство культуры Украины на основании обращения СБУ дополнило еще четырьмя фамилиями перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.

Согласно обновленному списку Минкультуры от 20 сентября, опубликованному в понедельник на сайте ведомства, в этот перечень вошли: российский общественный деятель, философ и политолог Александр Дугин, российский политолог и обозреватель "Россия сегодня" Ростислав Ищенко, российский военный историк и писатель Михаил Поликарпов и российский военный писатель Анатолий Терещенко.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

На данный момент в список внесено 142 человека.