Эстонию посетит папа Римский

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Эстонию во вторник прибудет с однодневным визитом глава Римско-католической церкви папа Франциск.

Как сообщила пресс-секретарь Римско-католической церкви в Эстонии Марге-Марие Паас (Marge-Marie Paas), визит проходит в рамках турне по странам Балтии, приуроченном к 100-летию независимости этих государств. До прибытия в Таллин глава церкви уже посетил Литву и Латвию.

В Таллине он встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

У входа во дворец Кадриорг, где расположена резиденция главы государства, его также будут встречать спикер парламента Эйки Нестор, представители правительства, гражданского общества и дипломатического корпуса.

Папа Франциск проведет в Таллине на площади Свободы мессу, для участия в которой зарегистрировались около 12 тыс. человек. Помогать ему будут около 100 католических священников.

Перед началом мессы понтифик проедет по городу на "папамобиле" и поприветствует собравшихся.

Первосвященник проведет также в церкви Каарли (Kaarli) экуменическую встречу с христианской молодежью, а в соборе Петра и Павла - с получателями помощи от церкви.

По завершении визита папа римский вернется в Ватикан.

Это второй визит понтифика. 10 сентября 1993 года Эстонию посетил Папа Иоанн Павел II.