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Основатели Instagram уйдут из компании

В последнее время у создателей соцсети возникали конфликты с руководством Facebook относительно автономии для фотосервиса

Основатели Instagram уйдут из компании
Кевин Систром (справа) и Майк Кригер
Фото: Reuters

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Создатели социальной сети Instagram Кевин Систром и Майк Кригер приняли решение покинуть компанию, говорится в официальном блоге компании.

"Мы планируем взять небольшой перерыв, чтобы вновь исследовать нашу любознательность и креативность", - говорится в сообщении, опубликованном Систромом.

Сообщение стало ответом на опубликованный ранее материал газеты The New York Times. Издание со ссылкой на неназванные источники сообщала, что Систром, занимающий пост исполнительного директора, и Кригер, работающий в сервисе главным техническим директором, подали в отставку и покинут компанию в ближайшие недели.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники уточняет, что в последние несколько месяцев у основателей Instagram возникали конфликты с руководством Facebook по степени автономии, предоставляемой фотосервису.

Ранее в этом году из Facebook ушел Ян Кум, основатель мессенджера WhatsApp, который Facebook приобрела в 2014 году за $19 млрд.

Instagram был запущен в 2010 году. В 2012 году Instagram приобрела Facebook, принадлежащая американскому предпринимателю Марку Цукербергу, за $1 млрд. В июне Instagram объявил, что его аудитория достигла 1 млрд активных пользователей.

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Теги: Instagram
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