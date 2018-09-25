Трое украинских военных пострадали при взрыве миномета "Молот"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Трое украинских военнослужащих пострадали в результате разрыва миномета "Молот" в одной из воинских частей в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.

"Инцидент произошел в одной из военчастей в районе проведения операции объединенных сил", - сообщил во вторник агентству "Интерфакс-Украина" представитель пресс-центра штаба ООС Алексей Тригуб.

По его данным, госпитализированы трое военнослужащих. "Их состояние удовлетворительное", - уточнил он.

"Причины и обстоятельства сейчас выясняет следственная комиссия", - сказал Тригуб.

Это уже второй за последнее время разрыв миномета "Молот" на Украине.

Так, утром 6 июля 2018 года на территории Ровенского общевойскового полигона во время выполнения военнослужащими одной из воинских частей огневой задачи по уничтожению условного противника с ведением огня минометной батареи с закрытой огневой позиции произошел взрыв мины в канале ствола миномета. В результате трое военнослужащих погибли, девятеро получили ранения различной степени тяжести.

Президент Украины Петр Порошенко распорядился приостановить использование минометов "Молот" в ходе учений на время проведения расследования.

В августе советник министра обороны Юрий Бирюков сообщил, что проведенные уполномоченными инстанциями экспертизы сплава ствола миномета подтвердили его полное соответствие необходимым требованиям.