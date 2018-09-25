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Над жителями штата Южная Каролина нависла угроза рекордного наводнения

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Власти американского штата Южная Каролина рекомендовали нескольким тысячам человек покинуть свои дома из-за серьезной угрозы наводнения, сообщает во вторник телеканал Fox News.

Ожидается, что наводнения будут "рекордного масштаба", а также, что уровень воды в некоторых районах поднимется до трех метров. В частности, особую опасность стихия представляет для жителей округа Джорджтаун.

Ураган "Флоренс", обрушившийся на восточное побережье США почти две недели назад, принес в Южную Каролину обильные дожди. В результате уровень воды в реках значительно поднялся.

В соседнем штате - Северная Каролина - ситуация после урагана "Флоренс" почти нормализовалась. В местах временного размещения остаются около 2,2 тыс. человек, тогда как ранее в них находилось около 20 тыс. человек. Однако около 5 тыс. человек до сих пор остаются без электричества.

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