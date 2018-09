Генсек НАТО назвал полезной встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - У НАТО и России сохраняются серьезные разногласия по Украине и инциденту в Солсбери, заявил Генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"У нас есть очень серьезные разногласия по вопросам Украины и Солсбери, но это лишь делает диалог более важным", - сказал Й.Столтенберг журналистам по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Эта встреча с министром Лавровым была полезной", - добавил он.

Serious disagreements make dialogue even more important. I welcomed the opportunity to meet Foreign Minister Sergey Lavrov of Russia today at #UNGA pic.twitter.com/0goY5gLS43