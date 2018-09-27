Счетная палата ФРГ усомнилась в необходимости пожизненного содержания для экс-канцлеров

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная счетная палата ФРГ поставила под сомнение необходимость пожизненного содержания бывших федеральных канцлеров за счет немецких налогоплательщиков. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на контрольный отчет ведомства.

Бывшие канцлеры получают в пожизненное распоряжение не только обслуживающий персонал, в частности водителей, но и собственные офисы с сотрудниками, говорится в статье.

Согласно отчету СП, бывшие канцлеры неоднократно выходили за пределы дозволенного. В частности, использовали предоставленные им помещения для своих частных мероприятий или лоббистской работы в интересах определенных групп. Кроме того, офисные помещения и персонал использовались экс-канцлерами в целях "получения дополнительного дохода" и обходились налогоплательщикам в сотни тысяч евро ежегодно, отмечает Deutsche Welle.

После смерти Гельмута Шмидта и Гельмута Коля единственным бывшим канцлером Германии является Герхард Шрёдер. Он является председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG, а также второй раз подряд был избран главой совета директоров "Роснефти".