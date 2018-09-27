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Главу совета директоров Samsung обвинили в помехах работе профсоюзов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Южной Кореи в четверг предъявила обвинения председателю совета директоров Samsung Electronics Ли Сан Хону за то, что он препятствовал деятельности профсоюзов, сообщает Dow Jones.

Это касается его деятельности на посту главного финансового директора, который он занимал в 2012-2017 годах.

Ли Сан Хон, который не связан с основавшим компанию семейством Ли, стал председателем совета директоров Samsung в марте.

Компания долгое время подвергается критике за свои отношения с профсоюзами. Прокуратура проводила расследование этого вопроса в 2013 году, когда были раскрыты внутренние документы Samsung, содержащие тактику для ослабления деятельности профсоюзов. Компания с тех пор не комментировала содержание этих документов.

В 2015 году это дело было закрыто без предъявления обвинений.

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Теги: Южная Корея, Samsung
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