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Большинство немцев уверены в досрочном уходе Меркель с поста канцлера

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Большинство немецких респондентов считают, что Ангела Меркель покинет пост канцлера Германии еще до завершения своего периода легислатуры в 2021 году. Об этом свидетельствуют результаты интернет-опроса социологического института Civey, проведенного по заказу новостного портала t-online.de, передает Deutsche Welle.

Данные опубликованы вчера, через день после смещения близкого соратника Меркель Фолькера Каудера с поста председателя консервативной фракции ХДС/ХСС в бундестаге. 25 сентября стало известно, что главой консервативной фракции ХДС/ХСС в бундестаге вместо занимавшего этот пост 13 лет Каудера избран малоизвестный политик Ральф Бринкхаус.

На вопрос о том, останется ли Меркель в этой должности до конца срока полномочий, порядка 55% опрошенных ответили "безусловно нет" или "скорее нет".

В свою очередь, еще 37,8% сказали: "безусловно да" и "скорее да". Еще порядка 7,2% отметили, что пока не определились с ответом.
При этом наибольший процент среди давших положительный ответ - в рядах сторонников ХДС/ХСС (62%). В то же время активнее других об уходе нынешнего канцлера говорили приверженцы правопопулистской "Альтернативы для Германии" (83,6%) и Свободной демократической партии Германии (63,3%).

Опрос проводился онлайн 25-26 сентября. Речь идет о репрезентативном исследовании, в котором приняли участие 5099 человек. Статистическая погрешность составляет 2,5%.

В то же время методология социологического института Civey неоднократно подвергалась критике, поскольку в отличие от других подобных организаций он не работает методом случайной выборки, а позволяет голосовать всем желающим, после чего производит отбор сообразно установленным им критериям.

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Теги: Германия, Ангела Меркель
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