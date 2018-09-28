Лукашенко предложил обновить концепцию развития СНГ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что у стран СНГ отсутствует общее видение и генеральный план развития Содружества и что не удалось до конца сформулировать теоретическую модель и создать практическую стратегию экономической интеграции стран.

"В рамках адаптации Содружества к современным реалиям мы приступили к ревизии концепции дальнейшего развития СНГ", - сказал Лукашенко на саммите Содружества в Душанбе в пятницу.

Он предложил "поручить правительствам обновить в данном документе экономический блок". "Он может стать идеологической основой для более полного использования научно-производственного и инвестиционного потенциала в рамках Содружества. Необходимо разумно увязать это с разработкой Стратегии экономического развития СНГ на период после 2020 года", - заявил Лукашенко, слова которого цитирует госагентство БелТА.

Он также предложил активизировать подготовку к подписанию обновленного меморандума об углублении взаимодействия между ЕЭК и Исполкомом СНГ. "Этот документ позволит нашим партнерам по Содружеству оперативно и в полном объеме получать информацию о развитии евразийской интеграции, объективно оценивать перспективы наращивания сотрудничества по приоритетным направлениям", - сказал Лукашенко на саммите глав государств СНГ в Душанбе.

Кроме того, Лукашенко считает, что взаимодействие в СНГ надо синхронизировать с интеграцией в "Большой Евразии", в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Следует определить направления для сопряжения возможностей наших стран с крупными международными проектами, в первую очередь с экономическим поясом Шелкового пути. Белоруссия уже участвует в нем, развивая Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", - заявил глава государства.

Лукашенко призвал к единству и совместным действиям внутри СНГ на фоне разрушения сложившейся системы международной торговли.

"Мы видим, как с подачи Запада безапелляционно, в одностороннем порядке разрушается создаваемая десятилетиями система международной торговли. Использование неправовых механизмов превращается в норму и ставит наши экономики в уязвимое положение", - сказал Лукашенко.

По его словам, "только сообща мы сможем успешно противостоять этим новым вызовам". "С одной стороны, мы должны объединить усилия для совместной защиты интересов на глобальном рынке. С другой - активизировать взаимную торговлю и инвестиции, расширять промышленную кооперацию. В целом ответить консолидацией и повышением роли Содружества как регионального игрока", - подчеркнул президент Белоруссии.