Госсекретарь Бельгии издал книгу, в которой предложил ЕС модель борьбы с миграцией

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Бельгийские СМИ комментируют в пятницу вышедшую из печати книгу госсекретаря Бельгии по вопросам убежища и миграции Тео Франкена, представляющего в коалиционном федеральном правительстве националистическую партию "Новый фламандский альянс".

Действия Франкена по отношению к нелегальным мигрантам в Бельгии постоянно вызывают резкую критику левых и либеральных сил, неправительственных и гуманитарных организаций.

В книге под названием "Континент без границ", изданной на французском и голландском языках, автор подробно разбирает провалы европейской политики "перед лицом миграционного давления".

Как пише La Libre Belgique, Франкен "обвиняет левых в том, что они действуют лишь на основе общих догм о миграции, вместо того, чтобы встретить реальность лицом к лицу".

Он отвергает идею, что в будущем Европа сможет предохраниться от массовой "экономической иммиграции" путем развития стран происхождения мигрантов.

"Немалое число экономистов указывали на то, что размеры эмиграции возрастают по мере экономического развития региона, так как, располагая увеличивающимся количеством средств, все больше людей становятся способными осуществить свое желание миграции", - говорится в книге.

Франкен рекомендует применять "австралийскую модель" и проявлять "нулевую терпимость" в отношении нелегальной иммиграции. В начале 2000-х годов австралийское правительство учредило операцию Relex, согласно которой армии поручалось перехватывать все суда с мигрантами до прибытия в территориальные воды и передавать их индонезийской береговой охране.

"В 2001 году 5516 человек нелегально достигли Австралии морским путем. На следующий год (после введения операции Relex - ИФ) только один-единственный мигрант сумел пересечь это пространство. За несколько недель Австралии удалось разрушить экономическую модель перевозчиков", - пишет бельгийский госсекретарь.

При этом он отмечает, что Австралия, перекрывшая путь нелегальным мигрантам, не прекратила предоставлять визы по гуманитарным причинам.

Автор книги укоряет Евросоюз в том, что он далек от применения подобной системы, так как не располагает "ни политической способностью, ни волей".

"Тео Франкен, который воспринимает "realpolitik" России как модель, которой мы могли бы руководствоваться, предлагает союзу возвести "тройную стену безопасности", чтобы он смог оставаться примером стабильности и процветания. Первую такую символическую "стену" должны образовать европейские вооруженные силы, которые сделают наш континент независимым от поддержки зарубежных держав", - комментирует La Libre Belgique работу видного бельгийского националиста.

Второй "стеной", по его идее, должна стать национальная береговая охрана и национальные ВМС стран Евросоюза, действующие по "австралийской модели".

Третьей, и самой важной изо всех, "стеной" Франкен считает "смелую дипломатию", которая заставит соседние государства "одновременно уважать и бояться европейскую экономическую мощь", что приведет их к выбору активного сотрудничества с ЕС "в плане политическом, экономическом и миграционном".