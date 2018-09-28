Комитет по разведке Конгресса одобрил публикацию интервью по "российскому делу"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Комитет по разведке Палаты представителей американского Конгресса проголосовал за обнародование расшифровок интервью, проведенных в рамках расследования предположительного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

В сообщении отмечается, что комитет не установил временных рамок для обнародования расшифровок, как того хотели члены Демократической партии.

Ожидается, что Комитет по разведке направит расшифровки 53 интервью в аппарат Директора Национальной разведки для предварительного рассмотрения. Только после этого записи можно будет сделать доступными для широкой общественности.

Это позволит обнародовать тысячи страниц разговоров с десятками людей, включая старшего сына президента США, Дональда Трампа-младшего и зятя Трампа, его ближайшего советника Джареда Кушнера. Кроме того, обнародованы будут и расшифровки бесед с генпрокурором США Джеффом Сешнсом и бывшим главным стратегом Трампа Стивом Бэнноном.

В сообщении отмечается, что после публикации содержания интервью, у широкой общественности впервые появится возможность ознакомиться с показаниями людей, которые присутствовали на встречах и собраниях, расследуемых в рамках дела о предположительном российском вмешательстве в выборы.

Российская сторона отвергает обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США.