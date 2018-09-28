Полиция Дании перекрыла мост Большой Бельт для поимки опасного преступника

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Полиция Дании перекрыла железнодорожное и автомобильное сообщение по мосту Большой Бельт, а также остановила движение паромов для поимки опасного преступника, сообщает "Би-би-си".

"Датская полиция перекрыла мост Большой Бельт, соединяющий Копенгаген с островом Фюн. Все виды сообщения между островами временно прекращены. Все это было сделано для поимки преступника, который передвигается на автомобиле Volvo со шведскими номерами", - говорится в сообщении.

У моста, на вокзале и на паромных переправах дежурят полицейские отряды, вооруженные пулеметами. В небе ситуацию контролирует вертолет.

Полиция Копенгагена уже сообщила на своих страницах в соцсетях, что вокзал возобновит работу в ближайшие часы.

"Я служил в датской полиции больше 40 лет, но такую серьезную операцию я видел впервые", - цитирует издание бывшего главу разведки Дании Ханса Йоргена Бонниксена.

Мост Большой Бельт около Копенгагена - это сложнейший инженерный комплекс, трасса длиной 18 километров. На мосту организовано не только автомобильное, но и железнодорожное движение. Он соединяет Данию с материковой Европой и Скандинавией.