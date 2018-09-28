В МИД РФ выразили готовность оказать военную помощь Багдаду по сирийскому примеру

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Россия может оказать Ираку военную помощь, какую она оказывает Сирии, в случае наличия соответствующего желания у иракских властей, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Что касается присутствия регулярных войск России на территории Ирака по примеру Сирии - здесь определяющую роль играет политическая воля высшего руководства Ирака: если они выразят такое желание - Россия может оказать военную помощь, какую она сейчас оказывает САР, - приводит слова Богданова журнал "Международная жизнь".

Так замминистра ответил на вопрос о том, можно ли ожидать в ближайшем будущем приглашения российских вооруженных сил в Ирак.

По словам высокопоставленного российского дипломата, "представители Министерства обороны РФ и Рособоронэкспорта очень тесно взаимодействуют с руководством Ирака".

Он напомнил, что "есть специальная межправительственная комиссия, которая осуществляет очень активный обмен военными делегациями и информацией".

"Все это делается в рамках межправительственных соглашений. Идет подготовка кадров для силовых структур Ирака", - пояснил замминистра.

"Также Россия поставляет вооружения Ираку: это после Индии крупнейший покупатель российских вооружений в мире", - заявил Богданов.