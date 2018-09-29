В британском клубе пострадали не менее 40 человек из-за распыленного спрея

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Не менее 40 человек обратились за помощью к медикам после того, как в ночь на субботу в клубе британского города Борнмут был распылен раздражающий спрей, сообщает британский телеканал ITV.

Пострадавшие жаловались на затрудненное дыхание. Помощь им была оказана на месте. Один человек госпитализирован.

Из-за происшествия посетители клуба были эвакуированы.

В ходе обследования помещения клуба никаких химических или вредных для здоровья людей субстанций обнаружено не было.

Расследование инцидента продолжается.