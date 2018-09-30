В Иракском Курдистане выберут парламент

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Выборы в региональный парламент проходят в Иракском Курдистане спустя год после неудавшегося референдума за независимость региона, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Право голоса имеют 3,85 млн избирателей - жителей провинций Дахук, Сулеймания и Эрбиль. Для выборов в Иракском Курдистане были открыты 5,9 тыс. избирательных участков.

В местном парламенте 111 мест, на которые претендуют 673 кандидата из 29 политических партий. При этом 11 мест выделены для религиозных и этнических меньшинств: пять - для туркменских кандидатов, пять - для христиан и одно - для представителя армянской диаспоры.

В действующем парламенте крупнейшей политической партией является Демократическая партия Курдистана (ДПК) Масуда Барзани, у которой 38 мандата, и Патриотический союз Курдистана (ПСК) с 18 местами. У главной оппозиционной партии - Движения за перемены "Горан" - 24 мандата в парламенте.

За ходом голосования следят представители более 20 местных и международных организаций.

Западные наблюдатели отмечают, что итоги парламентских выборов в Иракском Курдистане могут положительно повлиять на отношения между Эрбилем (столица Иракского Курдистана - ИФ) и Багдадом.