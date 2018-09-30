В Иракском Курдистане выберут парламент

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Выборы в региональный парламент проходят в Иракском Курдистане спустя год после неудавшегося референдума за независимость региона, сообщают в воскресенье западные СМИ.
Право голоса имеют 3,85 млн избирателей - жителей провинций Дахук, Сулеймания и Эрбиль. Для выборов в Иракском Курдистане были открыты 5,9 тыс. избирательных участков.
В местном парламенте 111 мест, на которые претендуют 673 кандидата из 29 политических партий. При этом 11 мест выделены для религиозных и этнических меньшинств: пять - для туркменских кандидатов, пять - для христиан и одно - для представителя армянской диаспоры.
В действующем парламенте крупнейшей политической партией является Демократическая партия Курдистана (ДПК) Масуда Барзани, у которой 38 мандата, и Патриотический союз Курдистана (ПСК) с 18 местами. У главной оппозиционной партии - Движения за перемены "Горан" - 24 мандата в парламенте.
За ходом голосования следят представители более 20 местных и международных организаций.
Западные наблюдатели отмечают, что итоги парламентских выборов в Иракском Курдистане могут положительно повлиять на отношения между Эрбилем (столица Иракского Курдистана - ИФ) и Багдадом.
25 сентября 2017 года в Иракском Курдистане прошел референдум о самоопределении, более 90% его участников высказались в пользу отделения от Ирака. Официальные власти Багдада не признали результаты референдума и настаивают на территориальной целостности страны.
16 октября иракские войска вошли на территорию провинции Киркук, взяв под контроль ключевые объекты инфраструктуры и нефтяные месторождения. Курдские вооруженные формирования покинули город Киркук после появления в городской черте иракских войск.
В ноябре президент Иракского Курдистана Масуд Барзани ушел в отставку.
На фоне этих событий центральные власти также вводили запрет на международные авиарейсы в курдский регион на несколько месяцев, однако затем сняли ограничения, взяв под контроль аэропорты Иракского Курдистана.
В состав Иракского Курдистана входят четыре провинции - Дохук, Хавлер, Сулеймани и Халабджа. В них проживает 5,5 млн человек. Общая площадь этих провинций составляет около 40 тыс. кв. км.
Иракский Курдистан по соглашению 1970 года пользуется широкой автономией, однако на этих территориях сильны идеи полного отделения от Ирака.