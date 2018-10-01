В Киеве неизвестный открыл стрельбу по полицейским

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Киеве полицейские разыскивают мужчину, который перебегал дорогу в неустановленном месте перед автомобилем патрульной полиции и открыл стрельбу, ранив одного из полицейских, сообщил отдел коммуникации полиции Киева в фейсбуке.

Происшествие случилось на улице Лаврской в Печерском районе Киева.

По словам патрульных, "человек в темной одежде перебегал дорогу в неустановленном месте перед их автомобилем, при этом странно себя вел и периодически приседал. Двое полицейских бросились за ним, а в ответ неизвестный несколько раз выстрелил".

"В результате патрульный получил два ранения, его доставили в больницу. Стрелок убежал. Для его розыска в Киеве введен специальный оперативный план. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, спецназовцы и кинологи", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.