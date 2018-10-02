У пятерых жителей Одесской области диагностировали сибирскую язву

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Пять человек госпитализировали в Саратском районе Одесской области с диагнозом "сибирская язва" после контакта с тушей домашней коровы.

По предварительным данным, источником заболевания стала домашняя корова, тушу которой обрабатывали пять человек, сообщает во вторник полиция Одесской области на странице в соцсети фейсбуке.

"Сейчас эти люди госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. По имеющейся информации, их жизни ничего не угрожает", - сообщает полиция.

Для локализации заболевания на подъездах к селу выставлены шесть карантинных постов с привлечением полицейских, спасателей и нацгвардейцев. Жителям запрещено ввозить и вывозить домашний скот и продукты животного происхождения.

Как сообщает местное интернет-издание "Думская" со ссылкой на районный совет, сейчас в районе проходит экстренное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Вместе с тем, издание "Факты" со ссылкой на собственные источники уточняет, что все пятеро заболевших помещены в районную больницу Сараты. "Первый случай заболевания был зафиксирован 29 сентября. Предположительно, это была кожная форма болезни, пациентов поместили в инфекционное отделение. Карантинные меры пока не вводились", - пишет издание.