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В доставленной в Пентагон посылке обнаружили токсичное вещество

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В министерство обороны США доставили посылку, в которой специалисты обнаружили ядовитое вещество рицин, сообщает во вторник телеканал CNN со ссылкой на источники в американском министерстве обороны.

Посылку доставили в отделение почтовой корреспонденции министерства обороны. В главное здание посылка не попала.

Результаты исследования - предварительные, отмечает телеканал, ожидается, что дополнительные анализы проведет ФБР.

Журналист телеканала Fox News Ликас Томлинсон сообщил со ссылкой на пресс-службу Пентагона, что в Минобороны США прибыли как минимум две посылки, которые могут содержать рицин.

Рицин - токсичное вещество растительного происхождения, опасное для человека.

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Теги: Пентагон
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