В комитете Рады одобрили штрафы украинским СМИ за отрицание российской агрессии

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики поддержал на закрытом внеочередном заседании законопроект, предусматривающий штрафы для СМИ за публикации фейковых новостей и отрицание российской агрессии.

"2 октября 2018 на своем заседании комитет поддержал положения проекта закона о внесении изменений в закон Украины "О телевидении и радиовещании" относительно усиления информационной безопасности и противодействия государству-агрессору в информационной сфере (рег.№ 9068)", - говорится в сообщении на сайте комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики во вторник.

Отмечается, что парламентский комитет рекомендовал Раде в целом по результатам рассмотрения в первом чтении принять законопроект за основу.

Как сообщалось, группа народных депутатов подготовила законопроект, благодаря которому Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сможет штрафовать СМИ, отрицающие российскую агрессию и распространяющие "фейковые" новости.