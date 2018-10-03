Источник сообщил о крупной поставке американского летального оружия на Украину

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - США поставили на Украину крупную партию летального оружия и боеприпасов, включая ракеты, сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.

По его сведениям, поставка осуществлена "30 августа через пограничный пункт пропуска "Краковец".

"На Украину ввезены около 3,5 тыс. единиц стрелкового оружия, более 3,1 тыс. мин, около 2 млн боевых патронов, около 34 тыс. детонирующих устройств, 52 тыс. ракет и 5 млн 380 тыс. холостых патронов", - рассказал собеседник агентства.

По данным источника, получателем оружия и боеприпасов является "военная часть А-4150, которая дислоцирована на Украине, Львовской области (Яворовский район, населенный пункт Старичи)".

Отправитель груза - "военная база в США, которая расположена в штате Нью-Йорк, в городе Сиракузы, по адресу Томпсон-Роуд, 6900", сообщил собеседник агентства.