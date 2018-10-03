Германскую авиакомпанию оштрафовали за отсутствие российских виз у пилота и проводника

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Aerowest GmbH (Германия) привлечена к административной ответственности за нарушение режима государственной границы РФ при выполнении чартерного рейса Ларнака-Сочи. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в среду.

"Владелец авиакомпании, будучи осведомленным о последствиях, которые могут возникнуть в результате несоблюдения норм международного законодательства в сфере международных перевозок, допустил факт административного нарушения", - говорится в сообщении.

По информации погрануправления, в сентябре 2018 года Aerowest организовала чартерный рейс из аэропорта Ларнаки (Республика Кипр) в город-курорт Сочи с несколькими пассажирами на борту. При прохождении пограничного контроля выяснилось, что у второго пилота и бортпроводника отсутствуют российские визы.

За нарушение режима государственной границы (часть 1 статьи 18.1 КоАП РФ) региональное погрануправление привлекло европейского перевозчика к административной ответственности, назначив штраф в размере 700 тыс. рублей.