Главные новости
В РоссииПутин подписал пакет законов о пенсионной реформеСпортДворкович избран новым президентом ФИДЕЭкономика"Газпром" и концерн OMV подписали соглашение о продаже доли в Уренгойском месторождении
В мире

Христиане Сирии обратились к России с просьбой о гуманитарной помощи

Христианские общины жалуются на притеснения со стороны курдов

Христиане Сирии обратились к России с просьбой о гуманитарной помощи
Православный храм Иоанна Крестителя в Маалуле
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - С просьбой о гуманитарной помощи обратились к России в лице общественной организации "Императорское православное палестинское общество" (ИППО) христиане Сирии, сообщила в четверг газета "Известия" со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции официальное заявление.

"Мы передаем вам это заявление с просьбой одобрить в ближайшие сроки поставку помощи, которая распространялась бы через церкви и христианские организации провинции Хасеке, и включить провинцию в ежегодную программу поддержки ИППО", - говорится в документе, который цитирует издание.

С просьбой оказать им гуманитарную помощь к ИППО обратились официальные представители Сиро-яковитской православной церкви, Армянской апостольской церкви, Древней Ассирийской церкви Востока и объединения Евангельских христианских церквей. Эти конфессии распространены на северо-востоке Сирии - в регионе, который в настоящий момент находится под контролем курдской администрации, сообщается в статье.

Издание отмечает, что одним из поводов к обращению стало систематическое притеснение христианских меньшинств со стороны курдской администрации.

Тяжелая ситуация в провинции сложилась из-за того, что курдские власти накладывают на религиозные меньшинства экономические и политические ограничения, рассказали "Известиям" в христианских отрядах самообороны "Сооторо", которые располагаются в Эль-Камышлы - ключевом городе провинции Хасеке со значительным числом христианского населения. Эти отряды отвечают за безопасность в христианских кварталах города, уточняется в публикации.

"Курдские власти используют различные формы дискриминации христианского населения: навязывание курдского языка, законов и обычаев. Власти вводят дополнительные налоги, конфискуют земельные участки и урожай, предвзято относятся к предпринимателям-христианам, отключают от водо- и электроснабжения, насильно отправляют в вооруженные формирования, воюющие на фронте", - пояснили изданию в канцелярии "Сооторо".

Заместитель председателя ИППО Елена Агапова в беседе с газетой отметила, что решение о предоставлении помощи может последовать только после ознакомления с обращением и проведения отдельных консультаций, включая обсуждение логистических вопросов. Она также добавила, что общество уже давно активно поддерживает христианские меньшинства в Сирии, пишут "Известия".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия, Сирия
В мире
Христиане Сирии обратились к России с просьбой о гуманитарной помощиХристиане Сирии обратились к России с просьбой о гуманитарной помощи
Христианские общины жалуются на притеснения со стороны курдовПодробнее
 Индия заинтересовалась покупкой российских танков Т-14 "Армата"Индия заинтересовалась покупкой российских танков Т-14 "Армата"
Среди возможных альтернатив - украинский "Оплот" и южнокорейский K-2 Black PantherПодробнее
 Нобелевскую премию по химии присудили за эволюцию ферментов и исследование пептидов и антителНобелевскую премию по химии присудили за эволюцию ферментов и исследование пептидов и антител
110-я премия будет вручена ученым из США Фрэнсис Арнольд и Джорджу Смиту, а также британскому химику Грегори ВинтеруПодробнее
 Автор книги The Skripal Files рассказал об общении Скрипалей с друзьями после отравленияАвтор книги The Skripal Files рассказал об общении Скрипалей с друзьями после отравления
По его словам, они общаются со знакомыми в соцсетях, а к Юлии даже приезжала подруга из РоссииПодробнее
Источник сообщил о крупной поставке американского летального оружия на УкраинуИсточник сообщил о крупной поставке американского летального оружия на Украину
В конце августа в страну было ввезено 3,5 тысяч единиц стрелкового оружия и 52 тысячи ракетПодробнее
 В Индонезии после землетрясения и цунами начал извергаться вулканВ Индонезии после землетрясения и цунами начал извергаться вулкан
Остров Сулавеси, на котором происходит извержение, еще не успел оправиться от предыдущего удара стихииПодробнее
 Российские телеканалы показали выгрузку в Сирии частей системы С-300Российские телеканалы показали выгрузку в Сирии частей системы С-300
Военные приступили к ее монтажуПодробнее
 Президент Армении подписал указы об увольнении министров от двух партийПрезидент Армении подписал указы об увольнении министров от двух партий
Ожидается отставка премьера Никола ПашинянаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 октября5 фото
03 октября
Фотохроника 3 октября
Фотохроника 2 октября6 фото
02 октября
Фотохроника 2 октября
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин подписал пакет законов о пенсионной реформеСпортДворкович избран новым президентом ФИДЕЭкономика"Газпром" и концерн OMV подписали соглашение о продаже доли в Уренгойском месторожденииВ РоссииПутин назвал Скрипаля предателем родины и подонкомВ РоссииПутин решил сменить губернатора Санкт-ПетербургаВ РоссииПесков назвал смягчение статьи 282 УК борьбой с "проявлениями маразма"

Христиане Сирии обратились к России с просьбой о гуманитарной помощи

Христиане Сирии обратились к России с просьбой о гуманитарной помощиХристианские общины жалуются на притеснения со стороны курдов Подробнее

В одном из храмов в Среднеуральске возник пожар

Экипаж корабля "Союз МС-08" вернется с МКС на Землю

Дальний американский беспилотник провел четырехчасовую разведку у Черноморского побережья России

Третье землетрясение за сутки произошло на Камчатке

Футболист "Шальке" Коноплянка сравнил игру "Локомотива" с "Барселоной"

Сборная России победила Италию на Всемирной шахматной олимпиаде

Россияне поднялись на седьмое место в турнирной таблице, россиянки, победившие Румынию - на пятое Подробнее

Транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения вертолета под Костромой

"Порту" выиграл у "Галатасарая" в матче Лиги чемпионов

Команды являются соперниками "Локомотива" по группе Подробнее

Семин объяснил поражение "Локомотива" от "Шальке" нехваткой концентрации

Грузия предложила НАТО создать новый совместный центр подготовки

Более 20% месячной нормы осадков выпало за день в Москве

ФБР пообещало представить доклад по Кавано до конца среды

"Локомотив" уступил "Шальке" в Лиге чемпионов УЕФА

"Локомотив" уступил "Шальке" в Лиге чемпионов УЕФАНемецкий клуб вырвал победу на исходе противостояния Подробнее

Три человека погибли при крушении вертолета под Костромой

"Газпром" и концерн OMV подписали соглашение о продаже доли в Уренгойском месторождении

"Газпром" и концерн OMV подписали соглашение о продаже доли в Уренгойском месторожденииРанее "Газпром" планировал в обмен войти в месторождения OMV в Северном море Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');