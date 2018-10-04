В Грузии отметили рекордный рост числа туристов из РФ

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Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Грузию в январе-сентябре 2018 года посетили 1 млн 305,4 тысяч граждан России, что на 22,9% больше показателя аналогичного периода 2017 года. Об этом сообщает в среду Национальная администрация туризма со ссылкой на информационно-аналитический департамент МВД Грузии.

В сентябре количество визитеров из России выросло на 27,8% - до 185,8 тыс. человек, что составило 20,8% всех посетивших Грузию в первом осеннем месяце этого года (892,5 тыс. человек), побив рекорд за последние 12 лет.

По числу граждан, посетивших Грузию в текущем году, Россия вышла на первое место, на втором месте Азербайджан, на третьем - Армения. Далее следуют граждане Турции, Ирана, Украины, Израиля, Польши, Германии, Белоруссии, Казахстана, США.

В январе-сентябре 2018 года Грузию посетили 6 млн 788,4 тыс. иностранных визитеров, что на 11,2% больше по сравнению с тем же периодом 2017 года. Из них туристов или тех, кто провел в республике сутки и больше, выросло на 30,6% - до 3 млн 772 тыс. человек (55,6% общего количества визитеров).

В Национальной администрации туризма ожидают, что до конца текущего года количество иностранных визитеров достигнет 8,5 млн человек, а доходы от посещения ими страны превысят $3 млрд.

Грузия, население которой составляет 3,7 млн человек, в 2017 году посетили 7 млн 556,3 тыс. иностранцев - на 18,8% больше, чем годом ранее, в том числе 1 млн 392,8 тыс. граждан РФ (рост за год на 34,1%).

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Теги: Грузия, РФ
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