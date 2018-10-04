На китайском ТВ запустили молодежную шоу-викторину о жизни Си Цзиньпина

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Китае запустили вечернюю викторину "Изучение Си в новую эру", посвященную биографии генерального секретаря ЦК КПК, председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, пишет "Би-би-си"."

Идея создания шоу является логическим развитием мер по идеологическому воспитанию молодежи и популяризации личности китайского лидера. Программа выходит на самом популярном среди молодежи телеканале Hunan TV. Целевой аудиторий викторины являются так называемое поколение Z - родившиеся позже 1995 года или еще не достигших восемнадцати лет, а также поколение Y, или "миллениалов".

Программа выходит в прайм-тайм, после вечернего выпуска новостей. Состоит из двух раундов вопросов и короткого выступления, где участник рассказывает о том, что знает о Коммунистической партии Китая, а также об идеологии и фактах биографии китайского национального лидера.

В частности, зритель может узнать из практически безошибочных ответов участников, за какой книгой отправился молодой студент Си, преодолев пешком путь в 15 км. Ответ не заставит себя долго ждать.

"За "Фаустом", - бодро ответит эрудированный участник.

А чью память хотел почтить Си, написав стихотворение в бытность секретарем Коммунистической партии города Фучжоу в 1990-х годах?

"Цзяо Юлу", - ответит не задумываясь игрок. Цзяо Юлу - секретарь окружного парткома, известный своей борьбой против бедности в 60-е годы XX века. Си Цзиньпин и сам занимал пост секретаря парткома. В возрасте 29 лет он занял пост заместителя секретаря парткома в незаметном округе Чжэндин, а через несколько месяцев он стал окружным главой. В Китае знают, что Си питает особое уважение к Цзяо Юлу. В марте 2015 года председатель КНР выпустил книгу "Стать главой округа как Цзяо Юлу". Ее сразу же назвали руководством для местных партийных шефов. Округу китайский лидер отводит роль важнейшего звена государственного управления.

Игрокам предлагается также проверить свои познания в цитатах Си Цзиньпина из книг или интервью. К примеру, ведущий зачитывает начало цитаты, а игрок должен ее завершить. "Марксизм очень глубок, но, по сути, его можно резюмировать одним предложением ..."

"Стремление к освобождению человечества", - закончил мысль участник.

"А какая теория - самая великая?", - спрашивает приглашенный на передачу эксперт из Школы марксизма Университета Цинхуа.

"Это должна быть научная теория. В наши дни это должна быть мысль Си Цзиньпина о социализме с китайскими особенностями в новую эпоху", - отвечает другой участник, после чего удостаивается похвалы от эксперта.

Похвала и одобрение зрителей и экспертов - это единственное, на что участник может рассчитывать. Политическая викторина не предусматривает какого-либо материального вознаграждения и приза.

Программа "Изучение Си в новую эру" сразу же стала объектом шуток со стороны пользователей Weibo - самой популярной соцсети Китая, сочетающей функции твиттера и фейсбука.

Пользователи шутят, что в случае неправильного ответа участника ждет проверка на благонадежность и курс перевоспитания. "Это шоу обречено стать самым популярным", - иронизирует другой пользователь.

Между тем и среди зрителей пожилого возраста не наблюдается единодушия относительно передачи. Одни отмечают образовательный эффект от нее в текущих китайских реалиях, - такой позиции, что очевидно, придерживаются те, кто имеет отношение к компартии. Другие говорят, что передача скучная, что участники как будто отвечают вызубренный материал.

Си Цзиньпин неуклонно увеличивает свое влияние с тех пор, как стал руководителем партии в 2012 году. Влияние председателя КНР поддерживается и собственной политической философией Си. Так, в 2012 году была презентована идеология под названием "Мысли Си Цзиньпина". Годом позже появился лозунг "Китайская мечта". В октябре 2017 года коммунистическая партия Китая проголосовала за включение идеологии Си Цзиньпина в свою конституцию, тем самым фактически поставив его на один уровень с основателем партии Мао Цзэдуном. Таким образом, впредь любой спор с Си превратится в спор с уставом партии.

Предыдущие китайские правители также внедряли свои идеологии в партийный устав, однако никто кроме Мао Цзэдуна не описывал свою философию как "мысли". Всего до Си Цзиньпина в конституцию попадали имена только двух лидеров Китая - Мао и Дэн Сяопина, последний к тому моменту уже умер.

В марте 2018 года Си Цзиньпин был переизбран председателем КНР и председателем Центрального военного совета (ЦВС) КНР на прошедшей в Пекине 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти Китая). Китайский парламент также согласился убрать из конституции ограничение на число президентских сроков. Тогда же церемониальный орган власти, закрепляющий решения правящей Компартии, согласился включить в конституцию "Мысли Си Цзиньпина".