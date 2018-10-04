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Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке легионеллеза в Италии

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Вспышка так называемой болезни легионеров, развивающейся из-за попадания возбудителя в систему кондиционирования, произошла в итальянском регионе Ломбардия, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на данные Европейского центра по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC).

"По сообщению ECDC, 17 сентября в регионе Ломбардия (северо-запад Италии) местные органы здравоохранения зарегистрировали 405 случаев пневмонии, из которых в 42 случаях был установлен диагноз - легионеллез (Болезнь легионеров). К 21 сентября количество больных возросло до 450, из которых в 43 случаях диагноз подтвержден лабораторно. Причиной вспышки считают загрязнение установок по охлаждению воздуха, в которых обнаружен возбудитель легионеллёза", - говорится в сообщении ведомства.

Это вторая известная вспышка легионеллеза за прошедшее лето в Ломбардии. Первая произошла в июле в городе Брессо. Возбудитель заболевания (Legionella pneumophila) был обнаружен в городском водопроводе. В историческом центре города, где жили умершие от легионеллёза люди, закрыли четыре фонтана, провели санацию муниципальных бассейнов, спортивных учреждений и городского центра мигрантов.

По данным ECDC, около 70% всех случаев легионеллёза, регистрируемых в Европе, фиксируются в Германии, Испании, Италии и Франции. При этом количество случаев легионеллёза в европейских странах ежегодно увеличивается. Роспотребнадзор просит россиян учитывать эту информацию при планировании поездок.

Легионеллез - инфекция, вызываемая специфическими микроорганизмами - легионеллами (постоянно обитают в водоемах или водных системах). Протекает с поражением органов дыхания, часто в форме тяжелых пневмоний. Источниками служат естественные и искусственные водоемы, различные системы водопользования, технические устройства с использованием воды, а также почва. Передается воздушно-капельным путем.

Случаи легионеллеза выявляют круглогодично, но пик заболеваемости приходится на летние месяцы. От человека к человеку инфекция не передается. Лечение проводится антимикробными препаратами.

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Теги: Роспотребнадзор, Италия
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