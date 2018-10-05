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Глава Интерпола пропал в Китае

Связь с президентом организации оборвалась в конце сентября, когда он уехал из Франции на родину

Глава Интерпола пропал в Китае
Президент Интерпола Мэн Хунвэй
Фото: Reuters

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Французские правоохранительные органы приступили к расследованию в связи с исчезновение президента Интерпола Мэна Хунвэя, сообщает радиостанция Europe 1.

По ее данным, никакой информации о нем не поступало с конца сентября, когда Хунвэй отправился из Франции в Китай.

"Мэн Хунвэй направился 29 сентября из Франции в Китай. Однако после его отъезда нет никаких данных относительно его местонахождения", - говорится в сообщении Europe 1.

Расследование началось после того, как об исчезновении сообщила его супруга, которая живет в Лионе, где расположена штаб-квартира Интерпола.

Мэн Хунвэй возглавил Интерпол в ноябре 2016 года, а до этого этот пост занимала Мирей Балестрази.

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Теги: Интерпол, Мэн Хунвэй, Китай, Франция
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