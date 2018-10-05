Вестибюли трех станций московского метро закроют на выходные

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В предстоящие выходные в связи с проведением ремонтных работ вестибюли трех станций московского метро будут закрыты для входа и выхода, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метрополитена.

Так, с 22:00 5 октября до открытия метрополитена 8 октября в 05:30 закроются для пассажиров северный вестибюль станции "Люблино", южный вестибюль "Марьино", а с 23:00 - восточный вестибюль станции "Новогиреево".

"Попасть на эти станции пассажиры смогут через противоположные вестибюли, расположенные в непосредственной близости от закрытых", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, ремонт в пассажирской зоне восточного вестибюля станции "Новогиреево" и северного вестибюля "Люблино" продлится и в будние дни с 8 по 12 октября. Ежедневно по вечерам вестибюль станции "Люблино" будет закрываться в 22:00, "Новогиреево" - в 23:00.