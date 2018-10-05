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Хорватский Дубровник с 2019 года будет принимать не более двух круизных лайнеров в день

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Власти хорватского Дубровника приняли решение с 2019 года ограничить заходы круизных судов в порт города до двух лайнеров в день, на борту каждого из них должно быть не более 5 тыс. туристов, сообщает издание RTL Vijesti.

"Мэр города Мато Франкович принял во внимание жалобы местных жителей на толпы туристов на улицах Дубровника и решил ограничить заходы круизных судов в порт. С 2019 года в Дубровник смогут заходить не более двух круизных лайнеров в день, на каждом из которых должно быть не более 5 тыс. пассажиров", - пишет портал.

Власти города подписали соглашение с международной ассоциацией круизных компаний о новых правилах приема лайнеров, а также согласовали расписание движения круизных судов.

Как сообщает портал, один лайнер будет прибывать к 6 часам утра и покидать Дубровник в час дня. Для второго отведено время в порту с 8 утра до 16:00. "Иногда город будет посещать одно круизное судно в день, иногда два одновременно, так как график не строгий, но если мы определились, что два лайнера - это максимум, то это так и будет", - цитирует портал Франковича.

Таким образом, Дубровник будет принимать порядка 800 тыс. круизных туристов в год, а не миллион, как было раньше.

В последние годы Дубровник стал местом массового туризма. Местные жители недовольны толпами гостей, а также фанатами популярного сериала телеканала HBO "Игра престолов", которые посещают места съемок в городе. Для борьбы с "овертуризмом" городская администрация сократила количество уличных столиков в ресторанах и убрала часть сувенирных лавок.

Франкович заявлял, что количество туристов в городе до 2019 года планируется ограничить до 4 тыс. ежедневно. Согласно рекомендациям ЮНЕСКО, массивные средневековые стены города могут выдержать не более 8 тыс. посетителей в день. При превышении этого количества Дубровник может лишиться статуса памятника культуры мирового значения.

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Теги: Хорватия, Дубровник
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