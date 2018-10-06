Начальник объединенного штаба сил самообороны Японии 7-9 октября посетит Россию

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Начальник объединенного штаба сил самообороны Японии Кацутоси Гавано посетит Москву 7-9 октября, сообщили "Интерфаксу" в посольстве Японии в России.

По словам собеседника агентства, Кацутоси Гавано в рамках приезда в Россию посетит не только Москву , но и Санкт-Петербург. "С 7 по 9 октября в Москву, а затем в Санкт-Петербург приедет г-н Кацутоси Гавано, начальник объединенного штаба сил Самообороны Японии", - сказал он.

Начальник объединенного штаба сил самообороны в Японии является должностью, аналогичной главе Генштаба в России.