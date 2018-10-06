Ультраправый кандидат в президенты Бразилии лидирует по итогам опроса за день до выборов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Ультраправый кандидат в президенты Бразилии, известный как "бразильский Трамп", Жаир Болсонару за день до выборов лидирует по итогам предвыборной гонки, и, вероятно, может одержать победу во втором туре, сообщают в субботу бразильские СМИ со ссылкой на опрос CNT/MDA.

Так, в первом туре Болсонару может набрать 36,7%, а его основной соперник, кандидат от левой Партии Трудящихся Фернанду Аддад - 24% голосов бразильцев. При исключении пустых бюллетеней Болсонару получает поддержку 42,6% избирателей, а Аддад - 27,8%.

В случае второго тура Болсонару заручится поддержкой 45,2%, а Аддад - 38,7% бразильцев.

Четыре остальных кандидата, согласно результатам опроса, получают поддержку в первом туре от 9,9% до 2,2%. Всего в выборах президента Бразилии участвуют 13 кандидатов.

Выборы президента Бразилии состоятся 7 октября. Если ни один из кандидатов не заручится поддержкой более 50% избирателей, то второй тур выборов пройдет 28 октября.