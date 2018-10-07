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Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у Командорских островов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3 в Беринговом море возле Командорских островов, сообщает в воскресенье Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Сейсмическое событие произошло в воскресенье днем по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 33 км, в 50 км севернее села Никольское, расположенного на острове Беринга (Алеутский район Камчатского края).

"В населенных пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось, - говорится в сообщении. - Угроза цунами не объявлялась".

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Теги: Командорские острова, Берингово море
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